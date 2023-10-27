Прем’єр Польщі не підтримав заяви Орбана і Фіцо щодо допомоги Україні

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що не підтримує позицію своїх колег Віктора Орбана і Роберта Фіцо щодо України.

Про це він сказав, перебуваючи на саміті ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Я не підтримую позицію прем'єр-міністра Угорщини та прем'єр-міністра Словаччини щодо України, але якщо інші країни висловлюють такі занепокоєння, Польща підтримує всі зусилля, спрямовані на мінімізацію будь-яких корупційних наслідків в рамках останнього пакету допомоги", – сказав Моравецький.

Орбан заявив, що не бачить причин, чому Угорщина повинна направляти гроші своїх платників податків на підтримку України.

Схожу позицію зайняв і новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який назвав Україну "корумпованою" і почав вимагати якихось гарантій.

Водночас словацький прем'єр каже, що його країна готова "за певних умов" збільшити свій внесок до бюджету ЄС, аби Україна отримала пакет допомоги на 50 млрд євро.

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