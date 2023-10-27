Премьер Польши не поддержал заявления Орбана и Фицо о помощи Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не поддерживает позицию своих коллег Виктора Орбана и Роберта Фицо по Украине.

Об этом он сказал, находясь на саммите ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Я не поддерживаю позицию премьер-министра Венгрии и премьер-министра Словакии по Украине, но если другие страны выражают такие беспокойства, Польша поддерживает все усилия, направленные на минимизацию любых коррупционных последствий в рамках последнего пакета помощи", – сказал Моравецкий.

Орбан заявил, что не видит причин, почему Венгрия должна направлять деньги своих налогоплательщиков на поддержку Украины.

Похожую позицию занял и новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который назвал Украину "коррумпированной" и потребовал каких-то гарантий.

В то же время словацкий премьер говорит, что его страна готова "при определенных условиях" увеличить свой вклад в бюджет ЕС, чтобы Украина получила пакет помощи на 50 млрд евро.

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