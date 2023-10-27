Фіцо: Україна – найбільш корумпована у світі, чи її підтримка щось змінила у війні?

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна – "найбільш корумпована країна у світі", говорячи про сумніви в необхідності збільшення для неї фінансової допомоги Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Dennik N, Фіцо сказав журналістам у п’ятницю після саміту ЄС.

На думку словацького прем’єра, Україна "є найбільш корумпованою країною в світі, і це стосується всіх рівнів управління".

Він поставив під сумнів правильність надання Україні 50 мільярдів євро допомоги на 2024-2027 роки, додавши, що між країнами-членами ЄС немає згоди з цього питання, тому він очікує позачергового саміту ЄС для його вирішення.

"Чи фінансування України змінило щось у результаті війни?" – риторично запитав словацький прем’єр, а потім знову спитав, чи відбулося щось настільки значне в результаті цієї підтримки й чи варто продовжувати фінансувати Україну.

"Тож вкладімо ще 50 мільярдів і неважливо, що станеться?", – додав Фіцо.

Прем’єр Словаччини сказав, що ЄС не має "мирного плану", й кілька прем'єр-міністрів країн об’єднання "загнані в глухий кут" через ситуацію в Україні, тому що не знають, що буде далі.

"Якщо стратегія полягає в тому, щоб продовжувати вливати туди гроші, 1,5 мільярда євро на місяць без жодного результату, а ми повинні урізати наші власні ресурси? Адже у нас величезні проблеми і державні гроші у скрутному стані", – вважає він.

Раніше видання Politico повідомило, що на зустрічі лідерів ЄС у четвер Фіцо виступив із застереженням щодо виділення подальшої фінансової допомоги Києву через корупцію в Україні.

Водночас словацький прем'єр каже, що його країна готова "за певних умов" збільшити свій внесок до бюджету ЄС, аби Україна отримала пакет допомоги на 50 млрд євро.

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