МЗС Німеччини: Попри бої на Близькому Сході залишаються тисячі німців

На Близькому Сході все ще перебуває кілька тисяч громадян Німеччини попри бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau з посиланням на Міністерство закордонних справ Німеччини.

За даними німецького МЗС, в Ізраїлі наразі перебуває близько 2 700 німців.

У сусідньому Лівані, звідки німецьких громадян також закликали виїхати, залишається трохи менше 1100 німців.

У секторі Газа, за даними міністерства, перебуває "тризначна" кількість людей. Загалом на палестинських територіях перебуває близько 490 осіб.

Раніше стало відомо, що з єгипетського курортного міста Таба евакуюють близько 500 чеських туристів після того, як у цьому районі влучив ударний дрон.