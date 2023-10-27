МЗС Німеччини: Попри бої на Близькому Сході залишаються тисячі німців
П'ятниця, 27 жовтня 2023, 19:23
На Близькому Сході все ще перебуває кілька тисяч громадян Німеччини попри бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau з посиланням на Міністерство закордонних справ Німеччини.
За даними німецького МЗС, в Ізраїлі наразі перебуває близько 2 700 німців.
У сусідньому Лівані, звідки німецьких громадян також закликали виїхати, залишається трохи менше 1100 німців.
У секторі Газа, за даними міністерства, перебуває "тризначна" кількість людей. Загалом на палестинських територіях перебуває близько 490 осіб.
Раніше стало відомо, що з єгипетського курортного міста Таба евакуюють близько 500 чеських туристів після того, як у цьому районі влучив ударний дрон.
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