МИД Германии: Несмотря на бои, на Ближнем Востоке остаются тысячи немцев
Пятница, 27 октября 2023, 19:23
На Ближнем Востоке все еще находится несколько тысяч граждан Германии, несмотря на боевые действия между Израилем и ХАМАС.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии.
По данным немецкого МИД, в Израиле сейчас находится около 2 700 немцев.
В соседнем Ливане, откуда немецких граждан также призвали уехать, остается чуть менее 1100 немцев.
В секторе Газа, по данным министерства, находится "трехзначное" количество людей. Всего на палестинских территориях находится около 490 человек.
Ранее стало известно, что с египетского курортного города Таба эвакуируют около 500 чешских туристов после того, как в этом районе попал ударный дрон.
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