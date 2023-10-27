МИД Германии: Несмотря на бои, на Ближнем Востоке остаются тысячи немцев

На Ближнем Востоке все еще находится несколько тысяч граждан Германии, несмотря на боевые действия между Израилем и ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии.

По данным немецкого МИД, в Израиле сейчас находится около 2 700 немцев.

В соседнем Ливане, откуда немецких граждан также призвали уехать, остается чуть менее 1100 немцев.

В секторе Газа, по данным министерства, находится "трехзначное" количество людей. Всего на палестинских территориях находится около 490 человек.

Ранее стало известно, что с египетского курортного города Таба эвакуируют около 500 чешских туристов после того, как в этом районе попал ударный дрон.