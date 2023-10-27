500 чехів евакуюють з єгипетського курорту біля кордону Ізраїлю, куди поцілив ударний дрон

З єгипетського курортного міста Таба евакуюють близько 500 чеських туристів після того, як у цьому районі влучив ударний дрон.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Про евакуацію чеських туристів повідомив речник МЗС Даніел Драке та речниця туристичної фірми Čedok, що обслуговувала їх.

Єгипетське місто Таба на березі Червоного моря розташоване впритул до кордону Ізраїлю. До найпівденнішого ізраїльського міста Ейлат звідти – близько 10 км.

Як повідомляє Reuters, у ранкові години п’ятниці від ударів з повітря постраждали два єгипетських міста на Червоному морі – Таба і Нувейба (останнє – за 70 км від кордону Ізраїлю). Посадовці єгипетської армії повідомив, що "дрон невстановленого походження" врізався у будівлю поруч з лікарнею, поранення отримали шестеро людей. У Нувейбі ракета чи дрон впали біля електростанції у пустелі.

Після цього повідомили, що з Таби евакуюють близько 500 чеських туристів, які перебували там на відпочинку.

"Безпека клієнтів – це пріоритет, тому ми вирішили достроково завершувати тури для тих, хто проживає у готелях довкола Таби, і сьогодні ж відправити чартерні рейси для повернення усіх 500 чеських туристів, які є у цьому районі", – оголосила речниця туристичної фірми.

З міркувань безпеки рейси будуть виконані не з Таби, а з південнішого Шарм-Ель-Шейху.

За даними чеського МЗС, громадян Чехії серед постраждалих немає. Ніхто із зареєстрованих у Єгипті громадян не звертався з проханням допомогти їм залишити країну. Речник МЗС додав, що ті, хто захочуть вилетіти, можуть поцікавитися наявністю вільних місць на чартерах для чеських туристів з Таби.

Водночас МЗС оновило поради для громадян у Єгипті, порадивши не їхати у наближені до Ізраїлю і сектора Гази райони та загалом на північ Синайського півострова, проявляти додаткову пильність і стежити за новинами.