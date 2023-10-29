Міністерка оборони Чехії закликає до виходу країни з ООН через антиізраїльську резолюцію

Чеська міністерка оборони Яна Чернохова вважає, що країна повинна вийти з ООН через резолюцію Генеральної асамблеї, яка закликає до "перемир’я" між Ізраїлем і ХАМАС, але не засуджує напад угруповання.

Про це Чернохова написала у суботу ввечері в соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Рівно три тижні тому ХАМАС убив понад 1400 ізраїльтян – більше жертв для їхнього населення, ніж бойовики ісламістської організації "Аль-Каїда" вбили в США 11 вересня. І лише 14 країн, зокрема наша, чітко і зрозуміло висловилися проти цієї безпрецедентної терористичної атаки, здійсненої терористами ХАМАС!", – написала Чорнохова.

"Мені соромно за ООН. На мою думку, Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів і не поважає основоположне право на самооборону. Пропоную вийти з неї",– додала вона.

Vím, že je dnes významný den pro 🇨🇿 a chceme slavit naše 105 výročí republiky. Ale tímto se prostě nedá promlčet, promiňte mi to. Přesně před 3 týdny Hamas vyvraždil více než 1400 Izraelců, což je na jejich počet obyvatel více obětí, než zavraždila militantní islamistické… pic.twitter.com/gd1hk8vdZU — Jana Černochová (@jana_cernochova) October 28, 2023

У п'ятницю Генасамблея ООН 120 голосами за 14 проти й 45 тих, що утримались, ухвалила першу резолюцію, проєкт якої підготували Йорданія та ще понад 40 країн, стосовно поточного загострення на Близькому Сході.

Резолюція засуджує насильство, спрямоване на палестинських та ізраїльських мирних громадян, а також закликає до гуманітарного перемир'я і негайного звільнення цивільних, яких незаконно утримують у полоні.

Канада запропонувала правку до тексту резолюції, аби вона містила однозначне засудження "терористичних атак" ХАМАС і вимогу негайного звільнення заручників, але її пропозицію відхилили.

Нагадаємо, Чехія, як і більшість західних держав, активно підтримують Ізраїль після нападу угруповання ХАМАС 7 жовтня, яке призвело до загибелі тисяч людей.

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський одним із перших відвідав країну невдовзі після нападу, аби сприяти евакуації співгромадян. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала пропонував перенести посольство країни в Ізраїлі з Тель-Авіва в Єрусалим.