Министр обороны Чехии призывает к выходу страны из ООН из-за антиизраильской резолюции

Чешский министр обороны Яна Чернохова считает, что страна должна выйти из ООН из-за резолюции Генеральной ассамблеи, которая призывает к "перемирию" между Израилем и ХАМАС, но не осуждает нападение группировки.

Об этом Чернохова написала в субботу вечером в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Ровно три недели назад ХАМАС убил более 1400 израильтян – больше жертв для их населения, чем боевики исламистской организации "Аль-Каида" убили в США 11 сентября. И только 14 стран, в том числе наша, четко и понятно высказались против этой беспрецедентной террористической атаки, совершенной террористами ХАМАС!", – написала Чернохова.

"Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чешской Республике не место в организации, которая поддерживает террористов и не уважает основополагающее право на самооборону. Предлагаю выйти из нее",- добавила она.

Vím, že je dnes významný den pro 🇨🇿 a chceme slavit naše 105 výročí republiky. Ale tímto se prostě nedá promlčet, promiňte mi to. Přesně před 3 týdny Hamas vyvraždil více než 1400 Izraelců, což je na jejich počet obyvatel více obětí, než zavraždila militantní islamistické… pic.twitter.com/gd1hk8vdZU — Jana Černochová (@jana_cernochova) October 28, 2023

В пятницу Генассамблея ООН 120 голосами за 14 против и 45 воздержавшихся приняла первую резолюцию, проект которой подготовили Иордания и еще более 40 стран, относительно текущего обострения на Ближнем Востоке.

Резолюция осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан, а также призывает к гуманитарному перемирию и немедленному освобождению гражданских, которых незаконно удерживают в плену.

Канада предложила правку в текст резолюции, чтобы она содержала однозначное осуждение "террористических атак" ХАМАС и требование немедленного освобождения заложников, но ее предложение отклонили.

Напомним, Чехия, как и большинство западных государств, активно поддерживают Израиль после нападения группировки ХАМАС 7 октября, которое привело к гибели тысяч людей.

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский одним из первых посетил страну вскоре после нападения, чтобы способствовать эвакуации сограждан. Премьер-министр Чехии Петр Фиала предлагал перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.