Прем’єр Чехії підтримує перенесення посольства в Ізраїлі до Єрусалима

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала в понеділок висловив підтримку перенесенню чеського посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима, що суперечить загальній позиції Європейського Союзу.

Про це Фіала написав у соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Чеський прем’єр зазначив, що особисто "вже давно підтримує перенесення посольства Чехії до Єрусалима".

"Я переконаний, що це був би бажаний крок в цей час. Хотів би обговорити конкретний курс дій у цій ситуації з моїми партнерами по коаліції", – додав він, маючи на увазі напад на Ізраїль терористичного угруповання ХАМАС.

Фіала також привітав рішення ЄС переглянути фінансування палестинських територій.

Як відомо, Ізраїль захопив східну частину Єрусалима під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував. Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

І ізраїльтяни, і палестинці вважають Єрусалим своєю столицею. Але більша частина світу вважає, що це питання потрібно буде вирішити під час переговорів. У результаті більшість іноземних посольств розташовані в Тель-Авіві.

У травні 2018 року США перенесли своє ізраїльське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима попри гучну критику переважної більшості країн. Протести проти такого рішення Дональда Трампа призвели до загибелі щонайменше 58 палестинців.

Позиція Євросоюзу ґрунтується на резолюції 478 Ради Безпеки ООН від 1980 року, яка закликає всі держави-члени ООН вивести посольства і дипломатичні місії в Ізраїлі з Єрусалима. Наразі жодна держава-член ЄС не перенесла свого посольства в Єрусалим.