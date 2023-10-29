У Білорусі запропонували "пробити коридор" для транзиту через Литву

Перший заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Павел Муравейко вважає, що Мінськ "має всі підстави" для агресії проти Литви, аби забезпечити транзит білоруських товарів.

Про це Муравейко заявив під час "ідеологічного семінару" в Мінську, на що звернуло увагу незалежне білоруське видання "Зеркало", пише "Європейська правда".

Про виступ заступника голови білоруського Радбезу написала газета "Вечерний Минск" у випуску за 24 жовтня. Вона опублікувала статтю-компіляцію на основі виступу силовика про "обстановку" довкола Білорусі й те, як країні вдається розвиватися в умовах санкцій.

Серед іншого, Муравейко згадав, як Литва перестала видавати білорусам туристичні візи, закрила частину прикордонних переходів, що нібито призвело до колапсу з пересуванням транспорту. Особливо військового обурило те, що Литва "блокувала транзит з боку Білорусі".

Ймовірно, мається на увазі транзит товарів через Литву до Калінінградської області Росії через так званий Сувалкський коридор, а також транзит і перевалка білоруських добрив у литовських портах. Ці обмеження були запроваджені в лютому 2022 року, а роком раніше Литва заборонила транзит і перевалку нафтопродуктів із Білорусі.

"Литва фактично заборонила нам переміщати свої товари через кордон. За всіма нормами міжнародного права такий крок належить до економічної агресії. З погляду банальної логіки ми маємо всі підстави, щоб прорубати життєво важливий для нас коридор силою зброї", – заявив представник Радбезу Білорусі.

На його думку, "в інших умовах" Білорусь ніхто у світі навіть не засудив би за такі дії, але тепер "пробивати коридор" Білорусь, мабуть, не ризикне – через "безпрецедентний тиск з боку Заходу", пояснив Муравейко.

Сувалкський коридор – ділянка кордону Литви та Польщі 100 кілометрів завширшки, яка на заході межує з Калінінградською областю Росії, а на сході – з Білоруссю. У разі гіпотетичної війни Росії важливо було б швидко захопити Сувалкський коридор, аби відрізати союзникам по НАТО шлях по суші до країн Балтії.

Побоювання щодо безпеки коридору з боку Литви та Польщі лунали задовго до повномасштабного вторгнення. Приміром, країни ще у 2019 році домовились посилити захист цієї ділянки кордону.