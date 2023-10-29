В Беларуси предложили "пробить коридор" для транзита через Литву

Первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко считает, что Минск "имеет все основания" для агрессии против Литвы, чтобы обеспечить транзит белорусских товаров.

Об этом Муравейко заявил во время "идеологического семинара" в Минске, на что обратило внимание независимое белорусское издание "Зеркало", пишет "Европейская правда".

О выступлении заместителя председателя белорусского Совбеза написала газета "Вечерний Минск" в выпуске за 24 октября. Она опубликовала статью-компиляцию на основе выступления силовика об "обстановке" вокруг Беларуси и то, как стране удается развиваться в условиях санкций.

Среди прочего, Муравейко упомянул, как Литва перестала выдавать белорусам туристические визы, закрыла часть пограничных переходов, что якобы привело к коллапсу с передвижением транспорта. Особенно военного возмутило то, что Литва "блокировала транзит со стороны Беларуси".

Вероятно, имеется в виду транзит товаров через Литву в Калининградскую область России через так называемый Сувалкский коридор, а также транзит и перевалка белорусских удобрений в литовских портах. Эти ограничения были введены в феврале 2022 года, а годом ранее Литва запретила транзит и перевалку нефтепродуктов из Беларуси.

"Литва фактически запретила нам перемещать свои товары через границу. По всем нормам международного права такой шаг относится к экономической агрессии. С точки зрения банальной логики мы имеем все основания, чтобы прорубить жизненно важный для нас коридор силой оружия", – заявил представитель Совбеза Беларуси.

По его мнению, "в других условиях" Беларусь никто в мире даже не осудил бы за такие действия, но теперь "пробивать коридор" Беларусь, видимо, не рискнет – из-за "беспрецедентного давления со стороны Запада", пояснил Муравейко.

Сувалкский коридор – участок границы Литвы и Польши шириной 100 километров, который на западе граничит с Калининградской областью России, а на востоке – с Беларусью. В случае гипотетической войны России важно было бы быстро захватить Сувалкский коридор, чтобы отрезать союзникам по НАТО путь по суше в страны Балтии.

Опасения относительно безопасности коридора со стороны Литвы и Польши звучали задолго до полномасштабного вторжения. К примеру, страны еще в 2019 году договорились усилить защиту этого участка границы.