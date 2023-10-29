В уряді Німеччини закликають до скорочення виплат для шукачів притулку, подекуди – до нуля

Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер і федеральний міністр юстиції Марко Бушманн закликали до скорочення виплат для шукачів притулку.

Про це вони написали у гостьовій статті в газеті Welt am Sonntag, передає "Європейська правда".

За особливо суворих умов можливе скорочення виплат практично до "нуля", пишуть обидва політики Вільної демократичної партії (ВДП).

Вони пропонують це для людей, "які мають право на гуманітарний захист у державі ЄС, відповідальній за них згідно з Дублінськими правилами, але які відмовляються скористатися цим захистом".

У цих випадках можна було б зменшити розмір допомоги до відшкодування необхідних витрат на проїзд до відповідальної країни" – вважають міністри.

Лінднер і Бушманн також виступають за те, щоб прохачам притулку не виплачували так звані аналогові допомоги через 18 місяців, як це відбувається зараз, які за розміром відповідають допомозі для громадян. Натомість, згідно з ідеями політиків ВДП, вони повинні отримувати лише базові виплати відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку, доки їхній статус перебування не буде юридично з'ясований.

У цьому контексті міністри попереджають, що судові процедури у справах про надання притулку повинні стати "більш уніфікованими і швидкими по всій Німеччині".

Міністри також критикують рівень базових пільг для шукачів притулку в центрах первинного прийому.

Вони також виступили за введення електронної платіжної картки для шукачів притулку. Лінднер також пов'язав угоду з федеральними землями про витрати на надання притулку з виплатами в натуральній формі або платіжними картками для шукачів притулку. "Якщо землі хочуть мати угоду з федеральним урядом з фінансових питань щодо витрат на міграцію, то я очікую загальнонаціонального запровадження платіжних карток або допомоги в натуральній формі", – сказав він.

У своїй гостьовій статті Лінднер і Бушманн закликають до "нової реальної політики у сфері нелегальної міграції". "Наївне "Ми можемо це зробити" має перетворитися на "реалістичне "Ми повинні зробити це краще", – пишуть Лінднер і Бушманн, посилаючись на фразу, виголошену ексканцлеркою Ангелою Меркель у 2015 році.

Вони просувають реформу загальноєвропейської політики притулку, метою якої є "забезпечити, щоб ті, хто шукає захисту з явно необґрунтованих причин, отримували свої негативні рішення на зовнішньому кордоні Європи, а не приїжджали до нас в першу чергу".

Як повідомлялося, уряд Німеччини погодив більш жорсткі правила депортації, попри опозицію Зелених, які входять до складу урядової коаліції.

Нагадаємо, у вересні до Німеччини нелегально в'їхали 21 366 осіб – це найбільше за понад 7 років.