Уряд Німеччини схвалив жорсткіші правила депортації нелегалів – ЗМІ

Уряд Німеччини погодив більш жорсткі правила депортації, попри опозицію Зелених, які входять до складу урядової коаліції.

Про це з урядових джерел стало відомо виданню Spiegel, пише "Європейська правда".

Федеральний уряд хоче швидше депортувати шукачів притулку, яким було відмовлено. Новий закон покликаний запобігти зриву репатріації в останній момент.

За даними урядових джерел, німецький кабмін схвалив відповідний законопроєкт, який представила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Серед іншого, законопроєкт передбачає збільшення максимальної тривалості так званого затримання в очікуванні депортації з нинішніх 10 до 28 днів. Крім того, планують розширення повноважень органів влади та посилення боротьби з контрабандистами.

Цим законом федеральний уряд хоче зменшити кількість депортацій, які не відбуваються в найкоротші терміни. Його ще має ухвалити Бундестаг.

І канцлер Олаф Шольц, і міністерка Фезер наголошували на необхідності прискорити депортацію. Шольц нещодавно висловився за більш жорстку політику депортації в інтерв'ю Spiegel.

Ці заходи є частиною міграційного пакета, який був узгоджений в рамках керівної коаліції. Пакет також передбачає прискорене працевлаштування біженців.

Федеральне міністерство внутрішніх справ оцінює кількість людей, які зобов'язані покинути країну, приблизно в 50 тисяч осіб. Фезер зазначила, що цього року кількість депортацій була приблизно на 27% вищою, ніж за аналогічний період минулого року.

У коаліції існує певна критика посилення закону, навіть у самій партії СДПН Шольца. Однак це рішення є важким ударом для Зелених, які займають менш сувору позицію щодо притулку та міграційної політики.

Нагадаємо, у вересні до Німеччини нелегально в'їхали 21 366 осіб – це найбільше за понад 7 років.