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Уряд Німеччини схвалив жорсткіші правила депортації нелегалів – ЗМІ

Середа, 25 жовтня 2023, 13:07

Уряд Німеччини погодив більш жорсткі правила депортації, попри опозицію Зелених, які входять до складу урядової коаліції.

Про це з урядових джерел стало відомо виданню Spiegel, пише "Європейська правда".

Федеральний уряд хоче швидше депортувати шукачів притулку, яким було відмовлено. Новий закон покликаний запобігти зриву репатріації в останній момент.

Шольц закликав ключову опозиційну партію підтримати закон, що спрощує депортацію нелегалів

За даними урядових джерел, німецький кабмін схвалив відповідний законопроєкт, який представила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер. 

Серед іншого, законопроєкт передбачає збільшення максимальної тривалості так званого затримання в очікуванні депортації з нинішніх 10 до 28 днів. Крім того, планують розширення повноважень органів влади та посилення боротьби з контрабандистами. 

Цим законом федеральний уряд хоче зменшити кількість депортацій, які не відбуваються в найкоротші терміни. Його ще має ухвалити Бундестаг.

І канцлер Олаф Шольц, і міністерка Фезер наголошували на необхідності прискорити депортацію. Шольц нещодавно висловився за більш жорстку політику депортації в інтерв'ю Spiegel.

Ці заходи є частиною міграційного пакета, який був узгоджений в рамках керівної коаліції. Пакет також передбачає прискорене працевлаштування біженців.

Федеральне міністерство внутрішніх справ оцінює кількість людей, які зобов'язані покинути країну, приблизно в 50 тисяч осіб. Фезер зазначила, що цього року кількість депортацій була приблизно на 27% вищою, ніж за аналогічний період минулого року. 

У коаліції існує певна критика посилення закону, навіть у самій партії СДПН Шольца. Однак це рішення є важким ударом для Зелених, які займають менш сувору позицію щодо притулку та міграційної політики. 

Нагадаємо, у вересні до Німеччини нелегально в'їхали 21 366 осіб – це найбільше за понад 7 років.

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Німеччина Шольц