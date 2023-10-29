В правительстве Германии призывают к сокращению выплат для искателей убежища

Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер и федеральный министр юстиции Марко Бушманн призвали к сокращению выплат для искателей убежища.

Об этом они написали в гостевой статье в газете Welt am Sonntag, передает "Европейская правда".

При особо суровых условиях возможно сокращение выплат практически до "нуля", пишут оба политика Свободной демократической партии (СДП).

Они предлагают это для людей, "которые имеют право на гуманитарную защиту в государстве ЕС, ответственном за них согласно Дублинским правилам, но которые отказываются воспользоваться этой защитой".

В этих случаях можно было бы уменьшить размер помощи до возмещения необходимых расходов на проезд в ответственную страну" – считают министры.

Линднер и Бушманн также выступают за то, чтобы просителям убежища не выплачивали так называемые аналоговые пособия через 18 месяцев, как это происходит сейчас, которые по размеру соответствуют помощи для граждан. Зато, согласно идеям политиков СвДП, они должны получать только базовые выплаты в соответствии с Законом о помощи искателям убежища, пока их статус пребывания не будет юридически выяснен.

В этом контексте министры предупреждают, что судебные процедуры по делам о предоставлении убежища должны стать "более унифицированными и быстрыми по всей Германии".

Министры также критикуют уровень базовых льгот для искателей убежища в центрах первичного приема.

Они также выступили за введение электронной платежной карты для соискателей убежища. Линднер также связал соглашение с федеральными землями о расходах на предоставление убежища с выплатами в натуральной форме или платежными карточками для искателей убежища. "Если земли хотят иметь соглашение с федеральным правительством по финансовым вопросам относительно расходов на миграцию, то я ожидаю общенационального введения платежных карточек или помощи в натуральной форме", – сказал он.

В своей гостевой статье Линднер и Бушманн призывают к "новой реальной политике в сфере нелегальной миграции". "Наивное "Мы можем это сделать" должно превратиться в "реалистичное "Мы должны сделать это лучше", – пишут Линднер и Бушманн, ссылаясь на фразу, произнесенную экс-канцлером Ангелой Меркель в 2015 году.

Они продвигают реформу общеевропейской политики убежища, целью которой является "обеспечить, чтобы те, кто ищет защиты по явно необоснованным причинам, получали свои негативные решения на внешней границе Европы, а не приезжали к нам в первую очередь".

Как сообщалось, правительство Германии согласовало более жесткие правила депортации, несмотря на оппозицию Зеленых, которые входят в состав правительственной коалиции.

Напомним, в сентябре в Германию нелегально въехали 21 366 человек – это больше всего за более чем 7 лет.