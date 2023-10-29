У Білому домі вважають реальним ризик поширення конфлікту на Близькому Сході

США бачать "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки іранські підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван у неділю.

"Ми не втрачаємо пильності, тому що бачимо підвищені загрози нашим військам по всьому регіону і підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону. Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати і запобігти цьому", – сказав Салліван.

Минулого тижня США завдали авіаударів по двох об'єктах, пов'язаних з підтримуваними Іраном силами на сході Сирії, після серії ракетних і безпілотних атак на американські сили в регіоні.

За оцінками США, авіаудари по об'єктах, пов'язаних з іранським Корпусом вартових ісламської революції та пов'язаними з ним групами, не призвели до жодних жертв.

Відповідаючи на запитання про удари США по іранських маріонетках в регіоні, Салліван сказав в ефірі телеканалу ABC: "Якщо атаки триватимуть, ми відповімо, і я думаю, що іранці розуміють наше послання".

"Ми, звичайно, вживаємо всіх необхідних заходів для захисту наших сил, посилення нашої пильності і співпраці з іншими країнами регіону, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі і Газі, від переростання в регіональний конфлікт", – сказав Салліван. "Але ризик є реальним, і тому пильність є високою, а кроки, які ми робимо для стримування і запобігання цьому, є серйозними, систематичними і безперервними", – додав він.

Нагадаємо, у Білому домі, коментуючи проведення Ізраїлем наземної операції в Газі, зазначили, що США не намагаються диктувати свої обмеження.

В ніч на суботу ЗМІ повідомили, що ізраїльські військові увійшли в сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.

Раніше французький президент Емманюель Макрон казав, що масштабна наземна операція Ізраїлю в Газі буде помилкою.