Макрон: Масштабна наземна операція Ізраїлю в Газі буде помилкою

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що якщо Ізраїль погодиться на масштабну наземну операцію в Газі, це буде "помилкою".

Заяву французького президента наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо це масоване вторгнення, яке ставить під загрозу життя цивільних, то я думаю, що це помилка…і для Ізраїлю, тому що воно навряд чи захистить Ізраїль в довгостроковій перспективі і тому що воно несумісне з повагою до цивільного населення, міжнародного гуманітарного права і навіть правил ведення війни", – сказав Макрон перед вильотом з Каїра.

Він додав, що наразі немає жодних планів щодо відправки французьких солдатів до Ізраїлю.

За даними ЗМІ, Ізраїль погодився на прохання США відкласти наземну операцію в секторі Гази, аби американська сторона транспортувала до регіону додаткові системи протиповітряної оборони для захисту власних військ.

Як відомо, Пентагон намагається розгорнути близько десятка систем протиповітряної оборони для прикриття американських військових баз в Іраку, Сирії, Кувейті, Йорданії, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Ізраїль готується до наземного наступу в Газі після нападу з боку ХАМАС 7 жовтня. Він заявляє, що метою наступу є "знищення" угруповання, яке Ізраїль, США та інші країни вважають терористичною організацією.