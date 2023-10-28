Білий дім про операцію в Газі: США не проводять "червоних ліній" для Ізраїлю

У Білому домі, коментуючи проведення Ізраїлем наземної операції в Газі, зазначили, що США не намагаються диктувати свої обмеження.

Про це заявив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує Голос Америки, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не проводимо червоних ліній для Ізраїлю", – підкреслив Кірбі.

За його словами, Сполучені Штати продовжують обговорювати з Ізраїлем мету операції, необхідність захисту цивільного палестинського населення в Газі, зусилля із забезпечення безпечного повернення ізраїльських заручників і необхідність розгляду питання про те, що буде після проведення наземних операцій у Газі.

Представник Білого дому також розповів, що США проводять "активні переговори" з Ізраїлем щодо гуманітарної паузи, яка потрібна для звільнення заручників у секторі Гази.

Вночі ЗМІ повідомили, що ізраїльські військові увійшли в сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.

Раніше французький президент Емманюель Макрон казав, що масштабна наземна операція Ізраїлю в Газі буде помилкою.

А німецький канцлер Олаф Шольц переконаний, що Ізраїль буде дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права під час операцій в Газі.