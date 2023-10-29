У Литві професійним військовим планують заборонити виїздити до недружніх країн

Литовським професійним військовим планують заборонити виїзд до країн, що становлять загрозу національній безпеці Литви.

Відповідну поправку Сейму запропонував міністр оборони Арвідас Анушаускас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Згідно із законопроєктом, країни і території, куди професійним військовим заборонено в'їзд, затверджуватиме уряд.

Крім цього, буде визначено порядок винятків, коли за особистими обставинами військовому потрібно відвідати недружню країну, а також коли виїзд буде дозволено за умови заповнення спеціальної декларації.

"Служби розвідки і безпеки Росії та Білорусі ведуть активну розвідувальну діяльність щодо громадян Литви, які відвідують території цих країн. Поїздки литовських військовослужбовців до цих країн підвищують ймовірність і ризик вербування та інших ворожих дій щодо них", – ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Наприкінці вересня Національний центр кризового управління заявив, що люди, які працюють із секретною інформацією, не зможуть виїхати в Росію, Білорусь та інші країни, що становлять загрозу для Литви. За даними центру, ці обмеження торкнуться близько 56 тисяч осіб.

Нагадаємо, влада Литви витратила близько 230 мільйонів євро на будівництво трьох військових містечок у Рокантішкесі, Шяуляї та Шилальському районі.