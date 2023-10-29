В Литве профессиональным военным планируют запретить выезжать в недружественные страны

Литовским профессиональным военным планируют запретить выезд в страны, представляющие угрозу национальной безопасности Литвы.

Соответствующую поправку Сейма предложил министр обороны Арвидас Анушаускас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Согласно законопроекту, страны и территории, куда профессиональным военным запрещен въезд, будет утверждать правительство.

Кроме этого, будет определен порядок исключений, когда по личным обстоятельствам военному нужно посетить недружественную страну, а также когда выезд будет разрешен при условии заполнения специальной декларации.

"Службы разведки и безопасности России и Беларуси ведут активную разведывательную деятельность в отношении граждан Литвы, посещающих территории этих стран. Поездки литовских военнослужащих в эти страны повышают вероятность и риск вербовки и других враждебных действий в отношении них", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В конце сентября Национальный центр кризисного управления заявил, что люди, работающие с секретной информацией, не смогут выехать в Россию, Беларусь и другие страны, представляющие угрозу для Литвы. По данным центра, эти ограничения коснутся около 56 тысяч человек.

Напомним, власти Литвы потратили около 230 миллионов евро на строительство трех военных городков в Рокантишкесе, Шяуляе и Шилальском районе.