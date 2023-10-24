Литва витратила 230 млн євро на будівництво трьох військових містечок

Влада Литви витратила близько 230 мільйонів євро на будівництво трьох військових містечок у Рокантішкесі, Шяуляї та Шилальському районі.

Про це заявив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Середня сума, витрачена на будівництво всіх трьох військових містечок, було деяке здорожчання, становила 230 мільйонів євро з ПДВ, усіма податками", – сказав Анушаускас.

Військове містечко в Рокантішкесі, що займає площу 17,7 га, планують обладнати майже 11 тисячами кв. метрів адміністративних будівель і будівель спеціального призначення – казармами, їдальнею, штабом, медичним пунктом, пунктами управління, спортивними спорудами і стадіоном.

Також побудовано понад 7 тис. кв. метрів технічних будівель: склади, гаражі, бензоколонка, автомийка, навіс для технічного персоналу, автостоянка, огорожа, а також близько 200 паркувальних місць, технічних майданчиків.

Ще два військові містечка будуються недалеко від Шяуляй і в Шилальському районі

Будівництво нових військових містечок планується завершити наприкінці цього року – на початку 2024 року. У всіх трьох нових містечках зможуть працювати і служити до 2,4 тис. військовослужбовців або цивільних службовців системи оборони.

Також Анушаускас розповів, що військовослужбовці німецької бригади, які прибуватимуть до Литви, будуть розміщені на об'єктах, що наразі будують у містах Рукла та Руднинкай, а також у Вільнюсі.