ЗМІ: РФ хоче збільшити візовий збір для громадян ЄС, хоча ті туди майже не їздять

Уряд РФ схвалив законопроєкт Міністерства закордонних справ, який передбачає підвищення віз для громадян Євросоюзу до $300.

Як пише "Європейська правда", про це РБК повідомило джерело в апараті уряду.

Як ідеться в документі, ці пропозиції відомство розробило як захід у відповідь на рішення європейських країн призупинити дію договорів про спрощений візовий режим із РФ.

МЗС РФ пропонує збільшити вартість російських віз у межах $50-300 залежно від терміновості та кратності візи для тих, хто в'їжджає в Росію з ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Також пропонується скасувати всі чинні пільги при отриманні віз. На сьогодні збір за оформлення російської візи для громадян ЄС становить 35 євро, у разі термінового оформлення – 70 євро.

За словами віцепрезидента асоціації туроператорів Росії Александра Курносова, у цьому кроці немає жодного економічного сенсу, оскільки зараз охочих приїхати в РФ з Європи практично немає.

Раніше повідомлялося, що Болгарія припинить в'їзд російських автомобілів на територію країни.

Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ.

Також аналогічне рішення ухвалили Польща, Фінляндія та Норвегія.

Це відбулося після того, як Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. У ЄК уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речами мандрівників.