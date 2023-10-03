СМИ: РФ хочет увеличить визовый сбор для граждан ЕС, хотя те туда почти не ездят

Правительство РФ одобрило законопроект Министерства иностранных дел, который предусматривает повышение виз для граждан Евросоюза до $300.

Как пишет "Европейская правда", об этом РБК сообщил источник в аппарате правительства.

Как говорится в документе, эти предложения ведомство разработало в качестве ответной меры на решение европейских стран приостановить действие договоров об упрощенном визовом режиме с РФ.

МИД РФ предлагает увеличить стоимость российских виз в пределах $50-300 в зависимости от срочности и кратности визы для тех, кто въезжает в Россию из ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Также предлагается отменить все действующие льготы при получении виз. На сегодня сбор за оформление российской визы для граждан ЕС составляет 35 евро, в случае срочного оформления – 70 евро.

По словам вице-президента ассоциации туроператоров России Александра Курносова, в этом шаге нет никакого экономического смысла, поскольку сейчас желающих приехать в РФ из Европы практически нет.

Ранее сообщалось, что Болгария прекратит въезд российских автомобилей на территорию страны.

Сейчас все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ.

Также аналогичное решение приняли Польша, Финляндия и Норвегия.

Это произошло после того, как Еврокомиссия опубликовала разъяснения относительно давно примененных ограничений на ввоз и вывоз товаров в или из России. В ЕК уточнили, что под запрет попадают в том числе автомобили и некоторые товары независимо от того, являются ли они личными вещами путешественников.