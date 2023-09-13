Усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ: до рішення приєдналась Естонія
У середу, 13 вересня, з 10-ї години ранку Естонія забороняє в'їзд автомобілів з номерами Російської Федерації.
Про це повідомив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна у Twitter, пише "Європейська правда".
"Відсьогодні, точніше, за 16 хвилин, Естонія забороняє в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у Росії. Їх не запрошують сюди користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, допоки Україна не доб'ється перемоги", – заявив глава естонського МЗС.
Starting from today, in 1⃣6⃣ minutes to be precise, #Estonia🇪🇪 will deny entry to all Russian registered vehicles.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 13, 2023
They are not welcome here to enjoy privileges freedom has to offer until #Ukraine🇺🇦 has achieved victory.
Таким чином Естонія виконає рекомендації Європейської комісії, за якими країнам Євросоюзу не дозволено впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами.
"Мета санкцій проти Росії одна – змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів.
Оскільки Єврокомісія щойно дала роз'яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження найефективніші за умови спільного запровадження санкцій", – цитує міністра внутрішніх справ Лаурі Ляєнеметса ERR.
У разі прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник автотранспортного засобу повинен буде повернутися в Росію разом з автомобілем або перетнути кордон без нього.
8 вересня Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. Там уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речима мандрівників.
Литва після пояснення Єврокомісії попередила, що припиняє впускати авто з російською реєстрацією, крім тих, що їдуть транзитом до Калінінградської області.
Слідом за Литвою про таке рішення оголосила Латвія.