Командувач армії Литви потрапив у корупційний скандал: орендував житло свого сина

Командувач Збройних сил Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис офіційно перепросив після того, як журналісти з’ясували, що він орендував квартиру у свого сина – зятя власника компанії з виробництва інфраструктури зв’язку Teltonika.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише литовський портал 15min.

Журналісти 15min у вівторок уранці опублікували розслідування про статки Рупшиса та його сім’ї. З безпекових міркувань його декларація про майно не є публічною, але 15min вдалось ознайомитись із документом.

З’ясувалось, що генерал-лейтенант орендує квартиру у Вільнюсі в сина Довідаса щонайменше з липня 2021 року. Довідас Рупшис – зять власника Teltonika Арвідаса Паукштіса й керує компанією, що продає її продукцію. При цьому в декларації Рупшиса цього не вказано.

У розмові з 15min Рупшис підтвердив, що орендує квартиру в сина, оскільки у Вільнюсі буває тільки в робочі дні. У Збройних силах Литви на запит підтвердили, що командувач має таке право, бо не володіє нерухомістю в литовській столиці чи прилеглих районах.

Після публікації деякі опозиційні політики закликали Рупшиса подати у відставку з посади командувача Литовської армії. Водночас і президент Гітанас Науседа, й міністр оборони Арвідас Анушаускас, які можуть ухвалити рішення про звільнення Рупшиса, не підтримали такого кроку.

У коментарі канцелярії президента Литви, який цитує Delfi, Науседа заявив, що вважає рішення командувача армії брати квартиру в оренду в сина помилкою, яку той повинен виправити.

Сам Рупшис на брифінгу у вівторок оголосив, що розриває договір оренди зі своїм сином і більше не отримуватиме доплат для винаймання житла у Вільнюсі "у зв'язку з обуренням, яке виникло".

"На цьому питання вирішене, але у фінансовому плані, звичайно, я зазнаю певних збитків", – додав він і закликав парламент Литви переглянути соціальні гарантії для військовослужбовців, тому що "неможливо орендувати придатне житло в такому місті, як Вільнюс, за 400, 500 євро".

Нагадаємо, що у травні цього року Міністерство національної оборони Литви призупинило закупівлю тепловізійних біноклів для України після того, як проти компаній-переможців тендеру розпочали розслідування.