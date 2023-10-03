Командующий армией Литвы попал в коррупционный скандал: арендовал жилье сына

Командующий Вооруженных сил Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис официально извинился после того, как журналисты выяснили, что он арендовал квартиру у своего сына – зятя владельца компании по производству инфраструктуры связи Teltonika.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет литовский портал 15min.

Журналисты 15min во вторник утром опубликовали расследование о состоянии Рупшиса и его семьи. По соображениям безопасности его декларация об имуществе не является публичной, но 15min удалось ознакомиться с документом.

Выяснилось, что генерал-лейтенант арендует квартиру в Вильнюсе у сына Довидаса минимум с июля 2021 года. Довидас Рупшис – зять владельца Teltonika Арвидаса Паукштиса и руководит компанией, которая продает ее продукцию. При этом в декларации Рупшиса этого не указано.

В разговоре с 15min Рупшис подтвердил, что арендует квартиру у сына, поскольку в Вильнюсе бывает только в рабочие дни. В Вооруженных силах Литвы на запрос подтвердили, что командующий имеет такое право, потому что не владеет недвижимостью в литовской столице или прилегающих районах.

После публикации некоторые оппозиционные политики призвали Рупшиса подать в отставку с должности командующего Литовской армии. В то же время и президент Гитанас Науседа, и министр обороны Арвидас Анушаускас, которые могут принять решение об увольнении Рупшиса, не поддержали такой шаг.

В комментарии канцелярии президента Литвы, который цитирует Delfi, Науседа заявил, что считает решение командующего армией брать квартиру в аренду у сына ошибкой, которую тот должен исправить.

Сам Рупшис на брифинге во вторник объявил, что разрывает договор аренды со своим сыном и больше не будет получать доплат для найма жилья в Вильнюсе "в связи с возмущением, которое возникло".

"На этом вопрос решен, но в финансовом плане, конечно, я испытываю определенные убытки", – добавил он и призвал парламент Литвы пересмотреть социальные гарантии для военнослужащих, потому что "невозможно арендовать пригодное жилье в таком городе, как Вильнюс, за 400, 500 евро".

Напомним, что в мае этого года Министерство национальной обороны Литвы приостановило закупку тепловизионных биноклей для Украины после того, как против компаний-победителей тендера начали расследование.