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Британія працює над оголошенням гуманітарної паузи в секторі Гази

Понеділок, 30 жовтня 2023, 12:17

Уряд Великої Британії намагається домовитися про тимчасове припинення бойових дій в секторі Гази, щоб доставити більше гуманітарної допомоги палестинцям у облозі.

Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі, якого цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Клеверлі зазначив, що гуманітарна допомога потрапляє в Газу, але її обсяг необхідно значно збільшити.

"Ми інтенсивно працюємо з єгиптянами, ізраїльтянами та іншими, щоб спробувати зробити гуманітарну паузу, тимчасову паузу, щоб ми могли доставити цю гуманітарну допомогу людям, які її потребують", – сказав Клеверлі в інтерв'ю агентству в резиденції британського посла в Абу-Дабі.

Однак він не закликав до повного припинення вогню в конфлікті.

У понеділок Клеверлі має зустрітися з міністром закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Абдаллою бін Заїдом Аль Нагаяном.

Досі Ізраїль відкидав міжнародні заклики, в тому числі Організації Об'єднаних Націй, про гуманітарну паузу в бомбардуваннях Гази. Останні, за даними палестинських органів охорони здоров'я, призвели до переміщення одного мільйона людей і загибелі понад 8000.

28 жовтня високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав до припинення бойових дій у Газі, щоб доставити гуманітарну допомогу.

Лідери держав-членів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі 26 жовтня заявили про необхідність "гуманітарних пауз" у конфлікті.

Водночас вони зазначили, що рішуче підкреслюють право Ізраїлю захищати себе із дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Президент США Джо Байден переконаний, що гуманітарна допомога не надходить до Гази достатньо швидко.

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