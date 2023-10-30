Британия работает над объявлением гуманитарной паузы в секторе Газы

Правительство Великобритании пытается договориться о временном прекращении боевых действий в секторе Газа, чтобы доставить больше гуманитарной помощи осажденным палестинцам.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли, которого цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Клеверли отметил, что гуманитарная помощь попадает в Газу, но ее объем необходимо значительно увеличить.

"Мы интенсивно работаем с египтянами, израильтянами и другими, чтобы попытаться сделать гуманитарную паузу, временную паузу, чтобы мы могли доставить эту гуманитарную помощь людям, которые в ней нуждаются", – сказал Клеверли в интервью агентству в резиденции британского посла в Абу-Даби.

Однако он не призвал к полному прекращению огня в конфликте.

В понедельник Клеверли должен встретиться с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном.

До сих пор Израиль отвергал международные призывы, в том числе Организации Объединенных Наций, о гуманитарной паузе в бомбардировках Газы. Последние, по данным палестинских органов здравоохранения, привели к перемещению одного миллиона человек и гибели более 8000.

28 октября высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал к прекращению боевых действий в Газе, чтобы доставить гуманитарную помощь.

Лидеры государств-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе 26 октября заявили о необходимости "гуманитарных пауз" в конфликте.

При этом они отметили, что решительно подчеркивают право Израиля защищать себя с соблюдением международного гуманитарного права.

Президент США Джо Байден убежден, что гуманитарная помощь не поступает в Газу достаточно быстро.