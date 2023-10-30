Що означають гучні заяви нового словацького прем’єра щодо України

Зовнішньополітичний розворот Словаччини був очікуваним, проте його швидкість відверто здивувала.

Про те, чого Україні чекати далі від нового уряду Словаччини після такого гучного старту роботи читайте у аналітиці редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Недружня Словаччина: якими будуть відносини України з урядом Роберта Фіцо.

Вже за два дні роботи нового словацького уряду його очільник Роберт Фіцо відзначився низкою антиукраїнських заяв.

По-перше, він заявив про припинення військової підтримки України. "Я також поінформував президентку Єврокомісії, що новий словацький уряд не підтримуватиме Україну у військовому плані і що ми зосередимося лише на гуманітарній допомозі", – розповів Фіцо деталі своєї зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн.

Ще більш гучною та скандальною заявою Роберта Фіцо стали слова про Україну як про "найбільш корумповану країну в світі", через що, на його думку, немає підстав для подальшої фінансової підтримки Києва.

Чи є підстави вважати, що такі заяви є всього лише виконанням такого собі "ритуального танку" перед виборцями, після чого можна очікувати більш конструктивної позиції?

Такий варіант жодним чином не можна виключати. На його користь свідчить і заява нового спікеру словацького парламенту Петера Пеллегріні, що військові замовлення є в першу чергу "підтримкою словацької промисловості", а також деякі інші заяви Фіцо.

Зокрема, він не виключає ані гуманітарну допомогу Україні, включаючи участь у відновленні її інфраструктури, а також не виключає подальшої фінансової підтримки Києва – за гарантії, що така підтримка була б обумовлена "гарантіями того, що європейські гроші не будуть привласнені".

З іншого боку, Міністерство закордонних справ очолив політик Юрай Бланар, відомий своїми скандальними заявами, зокрема й антиукраїнськими.

Це може означати, що Фіцо свідомо йде на конфлікт з ЄС. У тому числі – використовуючи Україну як інструмент для шантажу (аналогічно до того, як це робить угорський прем’єр Віктор Орбан).

Однак якщо Фіцо дійсно вже з перших днів свого прем’єрства обрав шлях конфлікту з ЄС, то такий сценарій несе для нього чималі ризики.

Крім того, жага до помсти за свою відставку, що відбулася через масштабні протести, викликані вбивством журналіста-розслідувача Яна Куцяка, вже незабаром може призвести до повернення масових протестів. І, до речі, такі протести можуть бути небезпечними – нова коаліція має досить невеликий запас голосів, а відповідно, може виявитися крихкою.

Конфлікт ще й у сфері зовнішньої політики може стати для Фіцо "війною на два фронти".

Безумовно, розраховувати на дружбу з новим словацьким урядом Києву явно не доводиться. Проте ще є шанс на прагматичні відносини.

Cловацькі політологи зазначають принципову відмінність Фіцо від угорського прем’єра Орбана – словацький прем’єр є прагматиком.

Інша річ, що, можливо, Фіцо був прагматиком, проте перебування в опозиції та під загрозою кримінального покарання змінило його.

Відповіді на всі ці питання ми дізнаємося вже у найближчі місяці.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Недружня Словаччина: якими будуть відносини України з урядом Роберта Фіцо.