Что означают громкие заявления нового словацкого премьера относительно Украины

Внешнеполитический разворот Словакии был ожидаемым, однако его скорость откровенно удивила.

О том, чего Украине ждать дальше от нового правительства Словакии после такого громкого старта работы читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Недружественная Словакия: какими будут отношения Украины с правительством Роберта Фицо.

Уже через два дня работы нового словацкого правительства его глава Роберт Фицо отличился рядом антиукраинских заявлений.

Во-первых, он заявил о прекращении военной поддержки Украины. "Я также проинформировал президента Еврокомиссии, что новое словацкое правительство не будет поддерживать Украину в военном плане и что мы сосредоточимся только на гуманитарной помощи", – рассказал Фицо детали своей встречи с Урсулой фон дер Ляйен.

Еще более громким и скандальным заявлением Роберта Фицо стали слова об Украине как о "самой коррумпированной стране в мире", из-за чего, по его мнению, нет оснований для дальнейшей финансовой поддержки Киева.

Есть ли основания полагать, что такие заявления являются всего лишь исполнением некоего "ритуального танца" перед избирателями, после чего можно ожидать более конструктивной позиции?

Такой вариант никоим образом нельзя исключать. В его пользу свидетельствует и заявление нового спикера словацкого парламента Петера Пеллегрини, что военные заказы являются в первую очередь "поддержкой словацкой промышленности", а также некоторые другие заявления Фицо.

В частности, он не исключает ни гуманитарную помощь Украине, включая участие в восстановлении ее инфраструктуры, а также не исключает дальнейшей финансовой поддержки Киева – при гарантии, что такая поддержка была бы обусловлена "гарантиями того, что европейские деньги не будут присвоены".

С другой стороны, Министерство иностранных дел возглавил политик Юрай Бланар, известный своими скандальными заявлениями, в том числе и антиукраинскими.

Это может означать, что Фицо сознательно идет на конфликт с ЕС. В том числе – используя Украину как инструмент для шантажа (аналогично тому, как это делает венгерский премьер Виктор Орбан).

Однако если Фицо действительно уже с первых дней своего премьерства избрал путь конфликта с ЕС, то такой сценарий несет для него немалые риски.

Кроме того, жажда мести за свою отставку, произошедшую из-за масштабных протестов, вызванных убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка, уже вскоре может привести к возвращению массовых протестов. И, кстати, такие протесты могут быть опасными – новая коалиция имеет достаточно небольшой запас голосов, а соответственно, может оказаться хрупкой.

Конфликт еще и в сфере внешней политики может стать для Фицо "войной на два фронта".

Безусловно, рассчитывать на дружбу с новым словацким правительством Киеву явно не приходится. Однако еще есть шанс на прагматичные отношения.

Словацкие политологи отмечают принципиальное отличие Фицо от венгерского премьера Орбана – словацкий премьер является прагматиком.

Другое дело, что, возможно, Фицо был прагматиком, однако пребывание в оппозиции и под угрозой уголовного наказания изменило его.

Ответы на все эти вопросы мы узнаем уже в ближайшие месяцы.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Недружественная Словакия: какими будут отношения Украины с правительством Роберта Фицо.