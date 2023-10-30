Президентка Грузії: Відмова Тбілісі у статусі кандидата в ЄС стане великою перемогою РФ

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що якщо ЄС не надасть її країні статус кандидата на вступ до ЄС, це стане великою перемогою для Росії.

Про це вона сказала в інтерв’ю CBS News, повідомляє "Європейська правда".

"Це буде великою перемогою для Росії", – сказала Зурабішвілі, відповідаючи на запитання, що буде, якщо ЄС відмовить Грузії у статусі кандидата.

Вона також висловила побажання, щоб Сполучені Штати висловили підтримку статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу для Грузії.

"Я знаю, що це та мова, якою США розмовляють з нашими європейськими партнерами, але те, що це повторюється на найвищому рівні, мало б значення для грузинського населення", – зазначила Зурабішвілі.

ЄС виклав перелік вимог до Грузії, які вона має виконати, щоб стати кандидатом на членство. Серед умов – боротьба з корупцією та зменшення економічного і політичного впливу місцевих олігархів. Рішення очікується до кінця року.

Минулого тижня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що "з великим оптимізмом" очікує публікації оцінки Єврокомісії, від якої залежить надання Грузії статусу кандидата на вступ у ЄС.

Перед тим генеральний секретар партії влади Каха Каладзе заявив про "100% впевненість" у тому, що Грузія отримає статус кандидата на вступ у ЄС.