Президент Грузии: Отказ Тбилиси в статусе кандидата в ЕС станет большой победой РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что если ЕС не предоставит ее стране статус кандидата на вступление, это станет большой победой для России.

Об этом она сказала в интервью CBS News, сообщает "Европейская правда".

"Это будет большой победой для России", – сказала Зурабишвили, отвечая на вопрос, что будет, если ЕС откажет Грузии в статусе кандидата.

Она также выразила пожелание, чтобы Соединенные Штаты выразили поддержку статуса кандидата на вступление в Европейский Союз для Грузии.

"Я знаю, что это тот язык, на котором США разговаривают с нашими европейскими партнерами, но то, что это повторяется на самом высоком уровне, имело бы значение для грузинского населения", – отметила Зурабишвили.

ЕС изложил перечень требований к Грузии, которые она должна выполнить, чтобы стать кандидатом на членство. Среди условий – борьба с коррупцией и уменьшение экономического и политического влияния местных олигархов. Решение ожидается до конца года.

На прошлой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что "с большим оптимизмом" ожидает публикации оценки Еврокомиссии, от которой зависит предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

Перед тем генеральный секретарь партии власти "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил о "100% уверенности" в том, что Грузия получит статус кандидата на вступление в ЕС.