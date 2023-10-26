Прем’єр Грузії "оптимістичний" щодо рішення ЄС про статус кандидата 

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що "з великим оптимізмом" очікує публікації оцінки Єврокомісії, від якої залежить надання Грузії статусу кандидата на вступ у ЄС.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

"Не хочу передбачати події чи оголошувати щось заздалегідь, але я беру до уваги те, що ми зробили, а також геополітичну ситуацію, ситуацію у світі, прецеденти, які вже були – України і Молдови, у яких було досить значне відставання і все ще є, порівняно з Грузією, і я з великим оптимізмом чекаю на рішення 8 жовтня", – сказав Гарібашвілі.

"Грузія здійснила дуже прозорий процес, ми максимально відреагували на 12 рекомендацій, виконали максимум того, що можна було зробити за цей короткий час", – додав прем’єр.

Він також звинуватив опозицію у нібито створенні перешкод для реформ.

Раніше цього тижня генеральний секретар партії влади Каха Каладзе заявив про "100% впевненість" у тому, що Грузія отримає статус кандидата на вступ у ЄС.

Нагадаємо, агентство Reuters з посиланням на свої джерела повідомляло, що Єврокомісія готує позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху на шляху до ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.

За інформацією ЗМІ, на початку листопада в Україну планує приїхати президентка Єврокомісії, що може свідчити, що оцінка прогресу Києва у "кандидатських" реформах буде позитивною.