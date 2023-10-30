Президент Науседа залишається найпопулярнішим політиком у Литві

Президент Литви Гітанас Науседа продовжує залишатися найпопулярнішим політиком у країні.

Про це свідчить опитування Vilmoru, пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У жовтні 64% респондентів позитивно оцінили Науседу, а негативно – 16,5%. У вересні ці показники становили 61,9% та 17,2%.

Лідерка соціал-демократів і депутатка Європарламенту Вілія Блінкявічуте посіла друге місце з 50,8% схвалення. 22,9% опитаних ставляться до неї несхвально.

За Блінкявічюте йдуть міністр оборони Арвідас Анушаускас, спікерка парламенту Вікторія Чміліте-Нільсен і колишній прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс.

Тим часом міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, який є лідером правлячої консервативної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", є найбільш непопулярним політиком. Його не підтримують 61% опитаних респондентів (62,9% у вересні).

Між тим, Гітанас Науседа ще не вирішив, чи буде балотуватися на другий термін на президентських виборах наступного року.