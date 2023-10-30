Президент Науседа остается самым популярным политиком в Литве

Президент Литвы Гитанас Науседа продолжает оставаться самым популярным политиком в стране.

Об этом свидетельствует опрос Vilmoru, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В октябре 64% респондентов положительно оценили Науседу, а отрицательно – 16,5%. В сентябре эти показатели составляли 61,9% и 17,2%.

Лидер социал-демократов и депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте заняла второе место с 50,8% одобрения. 22,9% опрошенных относятся к ней неодобрительно.

За Блинкявичюте идут министр обороны Арвидас Анушаускас, спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен и бывший премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Между тем министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, который является лидером правящей консервативной партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы", является самым непопулярным политиком. Его не поддерживают 61% опрошенных респондентов (62,9% в сентябре).

Между тем Гитанас Науседа еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок на президентских выборах в следующем году.