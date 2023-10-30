У ЄС стануть доступні платні версії Facebook та Instagram без реклами

Американська компанія Meta в понеділок оголосила про наміри протягом листопада запропонувати користувачам у європейських країнах платні версії своїх соцмереж Facebook та Instagram без реклами.

Про це йдеться в заяві Meta, яку цитує "Європейська правда".

Платні підписки на Facebook та Instagram стануть доступні для жителів держав Європейського Союзу, Європейської економічної зони, а також Швейцарії.

Користувачі в цих країнах із листопада зможуть або й далі користуватись соцмережами безкоштовно, погоджуючись на збір персональних даних, або оформити підписку, щоб більше не бачити реклами й не дозволяти збирати персональні дані.

Вартість підписки становитиме від 10 до 13 євро залежно від країни перебування. З 1 березня 2024 року також стягуватиметься додаткова плата за кожен акаунт, який має користувач.

Запровадженню платних підписок у Facebook та Instagram передували численні претензії до збору Meta персональних даних із боку Європейської комісії та цифрових регуляторів 27 країн-членів ЄС, зокрема в Ірландії, де розташоване європейське представництво компанії.

Meta програла низку позовів через невиконання Загального регламенту про захист даних, який передбачає жорсткі вимоги до того, як технологічні компанії обробляють персональні дані користувачів.

Єврокомісія раніше цього місяця надіслала запит Meta, де просить детальніше пояснити, що компанія робить для протидії втручанню у вибори та операціям інформаційного впливу з використанням її платформ.