В ЕС станут доступны платные версии Facebook и Instagram без рекламы

Американская компания Meta в понедельник объявила о намерениях в течение ноября предложить пользователям в европейских странах платные версии своих соцсетей Facebook и Instagram без рекламы.

Об этом говорится в заявлении Meta, которое цитирует "Европейская правда".

Платные подписки на Facebook и Instagram станут доступны для жителей государств Европейского Союза, Европейской экономической зоны, а также Швейцарии.

Пользователи в этих странах с ноября смогут либо продолжать пользоваться соцсетями бесплатно, соглашаясь на сбор персональных данных, либо оформить подписку, чтобы больше не видеть рекламу и не позволять собирать персональные данные.

Стоимость подписки составит от 10 до 13 евро в зависимости от страны пребывания. С 1 марта 2024 года также будет взиматься дополнительная плата за каждый аккаунт, который имеет пользователь.

Введению платных подписок в Facebook и Instagram предшествовали многочисленные претензии к сбору Meta персональных данных со стороны Европейской комиссии и цифровых регуляторов 27 стран-членов ЕС, в том числе в Ирландии, где находится европейское представительство компании.

Meta проиграла ряд исков из-за невыполнения Общего регламента о защите данных, который предусматривает жесткие требования к тому, как технологические компании обрабатывают персональные данные пользователей.

Еврокомиссия ранее в этом месяце направила запрос Meta, где просит подробнее объяснить, что компания делает для противодействия вмешательству в выборы и операциям информационного воздействия с использованием ее платформ.