Фіцо зустрівся з одіозним головою МЗС Словаччини: хоче "суверенної" зовнішньої політики

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в понеділок зустрівся з міністром закордонних справ свого уряду Юраєм Бланаром, відомим одіозними заявами про Україну, та заявив про незмінність курсу словацької зовнішньої політики.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал Dennik N.

Після візиту до словацького Міністерства закордонних справ Фіцо заявив журналістам, що в зовнішній політиці країни нічого не змінилося -але він хотів би, щоб ця політика не була "консервативною, громіздкою і нездатною представляти словацькі інтереси".

"Наш обов'язок – здійснювати зовнішню політику, але ми також надаємо їй атрибуту – суверенної словацької зовнішньої політики", – сказав прем’єр Словаччини.

Серед іншого, Фіцо заявив, що Словаччина хоче залишатися членом НАТО, але його уряд має інший погляд на військовий конфлікт в Україні, який, за його словами, "зайшов у глухий кут".

Він нагадав, що Братислава буде підтримувати Україну не військовою допомогою, а гуманітарною та цивільною.

З огляду на це, за словами Фіцо, він попросив Бланара підготувати частину програмної заяви уряду щодо зовнішньої політики в такому дусі.

Нагадаємо, вже за перші два дні роботи нового словацького уряду його очільник Роберт Фіцо відзначився низкою антиукраїнських заяв.

Серед іншого, він заявив про припинення військової підтримки України. А ше більш гучною та скандальною заявою Фіцо стали слова про Україну як про "найбільш корумповану країну в світі", через що, на його думку, немає підстав для подальшої фінансової підтримки Києва.

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