Фицо встретился с одиозным главой МИД Словакии: хочет "суверенной" внешней политики

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник встретился с министром иностранных дел своего правительства Юраем Бланаром, известным одиозными заявлениями об Украине, и заявил о неизменности курса словацкой внешней политики.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал Dennik N.

После визита в словацкое Министерство иностранных дел Фицо заявил журналистам, что во внешней политике страны ничего не изменилось – но он хотел бы, чтобы эта политика не была "консервативной, громоздкой и неспособной представлять словацкие интересы".

"Наша обязанность – осуществлять внешнюю политику, но мы также придаем ей атрибута – суверенной словацкой внешней политики", – сказал премьер Словакии.

Среди прочего, Фицо заявил, что Словакия хочет оставаться членом НАТО, но его правительство имеет другой взгляд на военный конфликт в Украине, который, по его словам, "зашел в тупик".

Он напомнил, что Братислава будет поддерживать Украину не военной помощью, а гуманитарной и гражданской.

Учитывая это, по словам Фицо, он попросил Бланара подготовить часть программного заявления правительства по внешней политике в таком духе.

Напомним, уже за первые два дня работы нового словацкого правительства его глава Роберт Фицо отличился рядом антиукраинских заявлений.

Среди прочего, он заявил о прекращении военной поддержки Украины. А еще более громким и скандальным заявлением Фицо стали слова об Украине как о "самой коррумпированной стране в мире", из-за чего, по его мнению, нет оснований для дальнейшей финансовой поддержки Киева.

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