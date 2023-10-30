Зеленський прийняв двопартійну делегацію з Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Палати представників США.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у своєму Twitter (X), також деталі наводять у комюніке Офісу президента.

У складі делегації в Україну приїхали республіканець Джеймс Френч Гілл та демократи Майк Квіглі і Стівен Лінч.

"Україна завжди цінувала й цінує підтримку обох партій Конгресу США… Поінформував конгресменів про ситуацію на передовій, наші успішні оборонні й наступальні дії, а також першочергові оборонні потреби. Обговорили ключові напрями подальшої американської допомоги нашій державі у сфері безпеки й оборони", – розповів Зеленський.

Він акцентував, що Сполучені Штати з перших днів повномасштабної війни допомогли об’єднати світ на підтримку України, та наголосив на важливості запиту президента США Джо Байдена до Конгресу про додаткове фінансування для допомоги Україні.

"Ми розраховуємо, що Сполучені Штати й надалі стоятимуть пліч-о-пліч із нами в боротьбі проти російської агресії й терору... Міцна й довгострокова допомога стане запорукою спільної перемоги й відновлення стабільності у Європі та світі", – наголосив Володимир Зеленський.

Члени Палати представників ще не публікували свої коментарі щодо зустрічі.

Нагадаємо, новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон виступив за те, щоб Конгрес розглядав допомогу Україні та Ізраїлю окремо, а також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні.

Він заявив, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників цього тижня.

Детальніше про нового спікера Палати представників – у статті "Трампіст як компроміс"