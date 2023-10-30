Спікер Палати представників анонсував окремий законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю

Новий спікер Палати представників Майк Джонсон у неділю заявив, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників цього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Цього тижня ми збираємося внести в Палату представників законопроєкт про окреме фінансування Ізраїлю. Я знаю, що наші колеги, наші колеги-республіканці в Сенаті, мають подібний законопроєкт", – сказав Джонсон в інтерв’ю Fox News "Sunday Morning Futures".

"Ми вважаємо, що це нагальна і термінова потреба. У світі відбувається багато речей, які ми маємо вирішити. І ми це зробимо. Але зараз те, що відбувається в Ізраїлі, потребує уваги. І я думаю, що ми повинні розділити це (допомогу-ред.) і пройти через це", – сказав Джонсон.

Нагадаємо, Майк Джонсон в четвер виступив за те, щоб Конгрес розглядав допомогу Україні та Ізраїлю окремо, а також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. Джонсон, однак, засвідчив свою прихильність політиці США з допомоги Україні.

"Ми не можемо дозволити Владіміру Путіну перемогти, бо, я вважаю, він там не зупиниться і це можливо заохотить Китай рухатись в Тайвані", – сказав Джонсон в інтерв'ю Fox News в четвер. "Ми їх не полишимо", – додав Джонсон про українців.

Перед інтерв'ю Джонсон провів зустріч з президентом США Джо Байденом. Під час зустрічі в Білому домі, законодавець передав раднику з національної безпеки США Джейку Саллівану 12 питань щодо допомоги Україні, вказав він.

В недільному інтерв’ю Джонсон сказав, що він вірить, що окремий пакет допомоги Ізраїлю матиме підтримку обох партій як у Палаті представників, так і в Сенаті.

"Я не маю наміру використовувати це для будь-яких партійних політичних ігор. Це дуже серйозна справа", – сказав він.

Голова Комітету Палати представників у закордонних справах республіканець Майкл МакКол у неділю також припустив, що цього тижня може бути розглянуто окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю, тоді як допомога іншим країнам, які перебувають у конфлікті, надаватиметься окремо.

"Ми матимемо це як окремий законопроєкт в залі Палати представників цього тижня. Але ми не можемо забувати про інших супротивників, пов’язаних з Іраном, які спричиняють проблеми в Ізраїлі, а також про Росію, Україну та Європу, а також загрозу Китаю для Тихого океану", – сказав МакКол.

Бюджетний запит Білого дому до Конгресу передбачає близько $61,4 млрд для України, з яких $46,1 млрд складають оборонні витрати і $11,8 млрд – пряма бюджетна підтримка.

Після обрання Майк Джонсон заявив, що підтримує надання допомоги Україні, але "з умовами".

Докладно про Джонсона читайте у статті: Трампіст як компроміс. Що означає для України обрання нового спікера в Конгресі США.