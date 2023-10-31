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Розвідка Британії розповіла, що показала зміна командувача РФ на Херсонському напрямку

Вівторок, 31 жовтня 2023, 10:32

Зміна командувача угруповання військ РФ "Дніпро" на Херсонському напрямку свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають цю територію, вважає британське Міноборони.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства у вівторок, повідомляє "Європейська правда". 

За даними російських державних ЗМІ, заступник командувача російськими військами в Україні генерал-полковник Михаїл Теплінський, ймовірно, особисто взяв на себе командування Дніпровським угрупованням російських військ. Це угруповання відповідає за окуповані райони Херсонської області, включно зі східним берегом Дніпра.

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Останніми тижнями в цьому районі активізувалися бойові дії, оскільки українські сили намагаються відновити контроль над східним берегом річки, який контролюють росіяни.

Теплінський, ймовірно, користується великою повагою в російському Генеральному штабі і має досвід командування операціями в цьому районі, відзначили британські аналітики. Він був офіцером на місцях, який відповідав за відносно успішне виведення російських військ із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року.

Майже напевне відбиття українських атак у районі Дніпра та утримання території в окупованій Херсонській області залишається пріоритетним завданням для російських військ в Україні, йдеться у огляді.

Призначення Теплінського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають цю територію.

Нещодавно британська розвідка повідомила, що російська артилерія зберегла значний потенціал у пониззі Дніпра.

У вересні у британському Міноборони розповідали, що Росія, ймовірно, посилила 58-му загальновійськову армію, що зазнала важких втрат, додатковими підрозділами Повітряно-десантних військ на Оріхівському напрямку.

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