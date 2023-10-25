Розвідка Британії: РФ зберегла значний артилерійський потенціал у нижній течії Дніпра

Міноборони Британії у середу проаналізувало ситуацію у пониззі Дніпра, вказуючи, що російська артилерія зберегла значний потенціал у цьому районі.

Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії щодо війни в Україні, повідомляє "Європейська правда".

Протягом останнього тижня, відзначили британські аналітики, бойові дії на берегах нижньої течії Дніпра активізувалися. Україна приділяє особливу увагу операціям у цьому секторі, створюючи невеликі плацдарми на східному березі, який вона контролює з літа.

Росія, ймовірно, перебуває в стані готовності до можливих атак через річку, у той час, як вона вивела свої війська із західного берега 12 місяців тому.

Цей район перебуває під контролем нещодавно створеної російської 18-ї загальновійськової армії, після того, як частина підрозділів, що раніше перебували в цьому районі, були перекинуті у район Оріхова, йдеться в огляді.

Як і на більшості ділянок, вирішальним фактором тут, безумовно, є здатність вести точний та інтенсивний артилерійський вогонь. Попередні ознаки вказують, що Росія зберегла значний артилерійський потенціал у межах досяжності річки, наголосили британські аналітики.

У вересні у британському Міноборони розповідали, що Росія, ймовірно, посилила 58-му загальновійськову армію, що зазнала важких втрат, додатковими підрозділами Повітряно-десантних військ на Оріхівському напрямку.

Також у відомстві зазначали, що кількість залучених сил відносно невелика у цьому районі порівняно з іншими фронтами, проте обидві сторони вважають його стратегічно важливим.