В Італії запустили проєкт, що сприятиме відбудові українських пам'яток культури

В Італії починає роботу проєкт під егідою МЗС і Міністерства культури, що має сприяти відновленню постраждалих пам’яток культури в Україні.

Про це повідомляє МЗС Італії та посольство Італії в Україні, пише "Європейська правда".

Проєкт Workshop for Ukraine Reconstruction реалізовують музей мистецтва та дизайну "Міланський трієнале" та Національний музей мистецтва XXI століття у співпраці з МЗС та Міністерством культури Італії.

У Мілані Міністр @Antonio_Tajani та Міністр @g_sangiuliano відкрили "Лабораторію з відбудови України" – надзвичайний проект, що несе в собі ідею відродження та миру. Навички та досвід 🇮🇹 для відбудови 🇺🇦, починаючи з прекрасного символу – Одеського собору. https://t.co/YN09HicTMg October 31, 2023

У презентації особисто взяли участь міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні та міністр культури Дженнаро Санджуліано.

"Ідея цього проєкту – об’єднати вміння італійських митців, дизайнерів, міжнародних культурних установ та бізнесу для сприяння урбаністичному й архітектурному відновленню українських міст, починаючи з Одеси, під патронатом Італії, із застосуванням "зеленого", цифровізованого, трансформаційного підходу", – зазначили в італійському МЗС.

31 жовтня у Мілані проходить перша сесія проєкту, наступні дві відбудуться у Римі та в Києві. Київська сесія буде підсумковою, на ній мають погодити конкретні кроки співпраці.

Деякі з архітектурних бюро-учасників зустрічі вже працюють в Україні.

Нагадаємо, на початку жовтня Італія підписала договір з Україною про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі, який постраждав унаслідок ракетного удару РФ. Відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори.