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В Італії запустили проєкт, що сприятиме відбудові українських пам'яток культури

Вівторок, 31 жовтня 2023, 16:28

В Італії починає роботу проєкт під егідою МЗС і Міністерства культури, що має сприяти відновленню постраждалих пам’яток культури в Україні.

Про це повідомляє МЗС Італії та посольство Італії в Україні, пише "Європейська правда". 

Проєкт Workshop for Ukraine Reconstruction реалізовують музей мистецтва та дизайну "Міланський трієнале" та Національний музей мистецтва XXI століття у співпраці з МЗС та Міністерством культури Італії. 

У презентації особисто взяли участь міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні та міністр культури Дженнаро Санджуліано. 

"Ідея цього проєкту – об’єднати вміння італійських митців, дизайнерів, міжнародних культурних установ та бізнесу для сприяння урбаністичному й архітектурному відновленню українських міст, починаючи з Одеси, під патронатом Італії, із застосуванням "зеленого", цифровізованого, трансформаційного підходу", – зазначили в італійському МЗС.

31 жовтня у Мілані проходить перша сесія проєкту, наступні дві відбудуться у Римі та в Києві. Київська сесія буде підсумковою, на ній мають погодити конкретні кроки співпраці. 

Деякі з архітектурних бюро-учасників зустрічі вже працюють в Україні. 

Нагадаємо, на початку жовтня Італія підписала договір з Україною про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі, який постраждав унаслідок ракетного удару РФ. Відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори.

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