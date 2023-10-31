В Италии запустили проект, который будет содействовать восстановлению украинских памятников культуры

В Италии начинает работу проект под эгидой МИД и Министерства культуры, что должно способствовать восстановлению пострадавших памятников культуры в Украине.

Об этом сообщает МИД Италии и посольство Италии в Украине, пишет "Европейская правда".

Проект Workshop for Ukraine Reconstruction реализуют музей искусства и дизайна "Миланский триенале" и Национальный музей искусства XXI века в сотрудничестве с МИДом и министерством культуры Италии.

У Мілані Міністр @Antonio_Tajani та Міністр @g_sangiuliano відкрили "Лабораторію з відбудови України" – надзвичайний проект, що несе в собі ідею відродження та миру. Навички та досвід 🇮🇹 для відбудови 🇺🇦, починаючи з прекрасного символу – Одеського собору. https://t.co/YN09HicTMg October 31, 2023

В презентации приняли участие министр иностранных дел Италии Антонио Таяни и министр культуры Дженнаро Санджулиано.

"Идея этого проекта – объединить умения итальянских художников, дизайнеров, международных культурных учреждений и бизнеса для содействия урбанистическому и архитектурному восстановлению украинских городов, начиная с Одессы, под патронатом Италии, с применением "зеленого", цифровизированного, трансформационного подхода", – рассказали в итальянском МИДе.

31 октября в Милане проходит первая сессия проекта, следующие две состоятся в Риме и Киеве. Киевская сессия будет итоговой, на ней должны согласовать конкретные шаги сотрудничества.

Некоторые из архитектурных бюро участников встречи уже работают в Украине.

Напомним, в начале октября Италия подписала договор с Украиной о восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе, который пострадал в результате ракетного удара РФ. Восстановлением собора будут заниматься лучшие итальянские архитекторы.