Естонія та Латвія спільно придбають позашляховики й ваговози на 700 млн євро

Естонія та Латвія уклали договір на придбання різних типів транспортних засобів для силових структур на загальну суму майже в 700 мільйонів євро.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Згідно з укладеним договором, протягом семи років до Естонії та Латвії надійдуть позашляховики і ваговози, які постачатимуть компанії Veho, Scania та Volvo.

На першому етапі заплановане придбання близько 400 машин для логістичних і тактичних завдань. Загалом балтійські країни отримають понад 2000 одиниць транспортної техніки.

Контракт дає змогу закуповувати техніку не тільки для Сил оборони Естонії, а й для Кайтселійта (естонських добровольчих формувань) і Департаменту поліції та прикордонної охорони.

Як пояснюють в Естонії, раніше Сили оборони та підрозділи інших силових структур, як правило, мали на озброєнні уживану техніку союзників.

"Ця угода дасть нам змогу закуповувати абсолютно нові транспортні засоби, що чітко відповідають нашим вимогам. Це своєю чергою означає, що ми зможемо використовувати цю техніку впродовж щонайменше 30 років", – прокоментував очільник відділу транспорту й техніки Центру оборонних інвестицій Ерко Сепрі.

Раніше стало відомо, що Латвія та Естонія підписали контракт на придбання системи протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T з німецькою компанією Diehl Defence.