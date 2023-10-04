Эстония и Латвия совместно приобретут внедорожники и грузовики на 700 млн евро

Эстония и Латвия заключили договор на приобретение различных типов транспортных средств для силовых структур на общую сумму почти в 700 миллионов евро.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Согласно заключенному договору, в течение семи лет в Эстонию и Латвию поступят внедорожники и грузовики, которые будут поставлять компании Veho, Scania и Volvo.

На первом этапе запланировано приобретение около 400 машин для логистических и тактических задач. В целом балтийские страны получат более 2000 единиц транспортной техники.

Контракт позволяет закупать технику не только для Сил обороны Эстонии, но и для Кайтселийта (эстонских добровольческих формирований) и Департамента полиции и пограничной охраны.

Как объясняют в Эстонии, ранее Силы обороны и подразделения других силовых структур, как правило, имели на вооружении подержанную технику союзников.

"Это соглашение позволит нам закупать совершенно новые транспортные средства, четко соответствующие нашим требованиям. Это в свою очередь означает, что мы сможем использовать эту технику в течение не менее 30 лет", – прокомментировал глава отдела транспорта и техники Центра оборонных инвестиций Эрко Сепри.

Ранее стало известно, что Латвия и Эстония подписали контракт на приобретение системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T с немецкой компанией Diehl Defence.