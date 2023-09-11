Латвія та Естонія підписали контракт на купівлю систем ППО IRIS-T

Міністри оборони Латвії Інара Мурнієце та Естонії Ханно Певкур підписали контракт на придбання системи протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T з німецькою компанією Diehl Defence.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Міноборони Латвії.

За словами Мурнієце, система IRIS-T забезпечить ефективну та всеосяжну оборону середньої дальності, а також сумісна з системами НАТО, що принесе користь не лише Латвії, але й усьому регіону.

"Український досвід показує важливість сучасної системи протиповітряної оборони, яка досі була у наших збройних Сил лише на малій дальності", – зазначила вона.

Очікується, що закупівля систем відбудеться протягом наступних трьох років. До того часу Латвія має підготовати особовий склад, модернізацувати інфраструктуру та зробити іншу роботу для їх повноцінного використання і технічного обслуговування.

Раніше повідомлялося, що Латвія розраховує отримати різні системи протиракетної оборони (ПРО) протягом двох-трьох років, водночас тривають переговори і про можливість більш ранніх постачань.

Довгі терміни поставок пов'язані з тим, що зараз попит на таку продукцію величезний. Наразі повітряний простір Латвії охороняють патрулі повітряних сил НАТО.

Латвія та Естонія спільно ухвалили рішення про купівлю системи ППО середньої дальності IRIS-T, що стане найбільшою військовою закупівлею з відновлення незалежності Латвії.

Суму договору не розголошують, а постачання систем ППО можуть початися 2025 року. Раніше повідомляли, що на закупівлю систем ППО може бути спрямовано близько 600 млн євро.