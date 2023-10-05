Парламент Грузії готується у турборежимі схвалити закон "про намети", який називають "російським"

Парламент Грузії ймовірно до кінця цього тижня завершить ухвалення змін до закону про громадські зібрання, які опозиція критикує як "російські".

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Юридичний комітет парламенту Грузії майже одностайно підтримав законопроєкт, який називають "законом про намети".

За інформацією ЗМІ, проєкт збираються винести у залу на голосування в другому читанні у четвер, і провести голосування у фінальному третьому читанні також цього тижня. У першому читанні зміни схвалили 2 жовтня.

Ініціатори пояснюють поспіх буцімто необхідністю гарантувати безпеку держустановам і громадянам Грузії, посилаючись на заяву Служби держбезпеки від 18 вересня про те, що нібито певна група осіб готує в країні дестабілізацію та заворушення за "українським сценарієм", кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом.

Також стало відомо, що у Службі держбезпеки допитали керівника грузинського осередку організації CANVAS, якій силовики приписали нібито причетність до таких планів та заявили, що Агентство міжнародного розвитку США (USAID) фінансувало її тренінги у Тбілісі "з організації насильницьких акцій".

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