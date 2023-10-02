У парламенті Грузії готують закон про "заборону наметів", опозиція назвала його "російським" 

У парламенті Грузії 2 жовтня представлять законопроєкт про "заборону наметів", який в опозиції вже назвали черговим "російським законом".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив проєкт SOVA.

Партія влади Грузії планує посилити законодавство щодо зведення тимчасових конструкцій під час зібрань і демонстрацій та впровадити нові заборони.

Поправки мають увійти до закону "Про збори і маніфестації", згідно з якими учасникам зборів і маніфестацій заборонять зводити тимчасові конструкції, якщо їх розміщення:

створює загрозу учасникам зборів чи демонстрації або іншим особам;

заважає поліції забезпечувати громадський порядок і безпеку;

створює перешкоди нормальному функціонуванню підприємств, установ чи організацій;

не пов'язане з проведенням зборів чи маніфестації.

Порушення нових заборонних норм тягнутиме за собою конфіскацію предмета правопорушення та штраф у розмірі 500 ларі (майже 7 тисяч гривень) або конфіскацію предмета правопорушення та адміністративне позбавлення волі на строк до 15 діб.

А якщо порушник є ще й організатором, то – конфіскацію предмета правопорушення і штраф у розмірі 5000 ларі (майже 70 тисяч гривень) або адміністративне позбавлення волі на строк до 15 діб.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що підставою для поправок до закону "Про збори і маніфестації" є заява Служби державної безпеки від 18 вересня, згідно з якою певна група осіб, яка діє на території Грузії та за її межами, "планує дестабілізувати обстановку в Грузії в жовтні-грудні 2023 року".

У заяві наголошено, що зазначені особи планують, зокрема, розбиття наметового містечка, зведення барикад біля центральних проспектів і стратегічних об'єктів Грузії, зайняття і барикадування будівель державних органів. За інформацією служби, на території наметового містечка нібито планують підірвати вибуховий пристрій.

Авторами та ініціаторами законопроєкту є депутати від "Грузинської мрії". Вони вимагають якнайшвидшого розгляду та ухвалення законопроєкту, "з огляду на необхідність ефективного і своєчасного реагування" на загрози, зазначені в заяві Служби безпеки.

В опозиції вже назвали ініціативу "черговим російським законом".

"Ця ініціатива аналогічна до нормативних актів, що діють в автократичних і диктаторських режимах, і спрямована, з одного боку, на обмеження права на збори та маніфестації, гарантованого конституцією, а з іншого – на залякування громадян, які, можливо, захочуть вдатися до форм протесту, які потребують різних конструкцій або методів використання (наприклад, сцена, генератор, намет тощо)", – ідеться в заяві опозиційних сил "Дроа!" і "Гірчі – більше свободи".

Нагадаємо, 18 вересня Служба державної безпеки Грузії заявила, що в жовтні-грудні якась група осіб планує влаштувати дестабілізацію та заворушення за "українським сценарієм", кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом.

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