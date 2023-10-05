Зеленський про допомогу США: Я чув від Байдена про 100% підтримки

Президент Володимир Зеленський, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії, прокоментував занепокоєння щодо подальшої підтримки України з боку США.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на питання преси, чи хвилюють його новини зі США щодо допомоги Україні, Зеленський сказав, що "в Україні ми перестали хвилюватись у перші дні повномасштабного вторгнення". "Думаю, для нас вже пізно хвилюватися", – сказав президент.

Він розповів, що під час візиту до США чув запевнення у повній підтримці України від президента Джо Байдена.

"Я був у Вашингтоні, зустрічався з президентом Байденом, я чув про стовідсоткову підтримку Білого дому, і також (чув) про двопартійну підтримку у Конгресі", – зазначив глава держави.

Він звернув увагу на те, що зараз у США "складний виборчий період", тому лунають "різні голоси", і деякі голоси "дуже дивні". "Ми будемо говорити про це сьогодні", – сказав Зеленський, маючи на увазі зустріч європейських лідерів у Гранаді.

Зеленський також назвав збереження єдності Європи найбільшим викликом на цей момент і зазначив, що буде говорити на зустрічах у четвер про необхідність захистити українське небо від майбутніх російських атак взимку.

Нагадаємо, минулого тижня Палата представників США вирішила не включати подальше фінансування на підтримку України до тимчасового законопроєкту про державне фінансування, а у вівторок – проголосувала за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера палати.

У Білому домі перед голосуванням висловили впевненість, що попри ситуацію зі зняттям Маккарті з посади Конгрес зможе підтримати додаткове фінансування для оборонних потреб України.

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